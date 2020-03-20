Инфекционист Першина предупредила россиян о рисках принятия лекарств без назначения врача

Москва, 20 марта. Принимать противовирусные медикаменты во время эпидемии коронавируса стоит в том случае, если их назначил специалист, сообщает врач-инфекционист Наталья Першина.

«Людей волнует вопрос, стоит ли принимать препараты, которые продаются в аптеках, как противовирусные. Конечно, стоит, но только по назначению врача», — сказала Першина.

Врач-инфекционист отмечает, что иногда попытки самолечения могут принести больше вреда, чем само заболевание. Першина говорит, что выписанные препараты если и не поражают вирус, то все равно должны облегчать состояние пациента.

Ранее специалисты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о возможных рисках приема ибупрофена при наличии коронавируса и посоветовали заменить его на парацетамол.

Недавно Государственная дума приняла законопроект об ограничении роста цен на медицинские изделия во время эпидемий и чрезвычайных ситуаций. В связи с распространением коронавируса, некоторые аптеки начали завышать стоимость медицинских масок и антисептиков для рук. Принятый закон позволит избежать наценок на медикаменты в подобных условиях.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.