Изображенный в костюме Дяди Сэма Трамп призвал американцев мыть руки

Вашингтон, 20 марта. Белый дом опубликовал в Instagram постер, на котором президент США Дональд Трамп в образе Дяди Сэма призывает американцев мыть руки.

Изображение сделано в стилистике агитационных плакатов времен Первой и Второй мировых войн, на которых Дядя Сэм призывал американских граждан идти служить в армию.

В постере с лицом Трампа оригинальная подпись изменена на призыв чаще мыть руки.

«Мойте руки. Остановим распространение», — гласит подпись к плакату.

Ранее сообщалось, что фильм американского режиссера Стивена Содерберга «Заражение» (Contagion) обретает новую популярность в Сети из-за увиденного в нем зрителями предсказания о коронавирусе. Зрители находят сюжет фильма, снятого почти 10 лет назад очень похожим на события, с которыми сейчас имеет дело человечество. В картине рассказывается об эпидемии вируса MEV-1, который пришел в США из Китая.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что именно Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».