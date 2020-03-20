Трамп отменит июньскую встречу лидеров G7 из-за коронавируса

Вашингтон, 20 марта. Президент США Дональд Трамп отменит запланированную на июнь встречу лидеров «Большой семерки» в Кэмп-Давиде из-за коронавируса.

О решении уже проинформированы все члены G7. Общение лидеров стран-участниц состоится по видеосвязи. Также видеоконференции состоятся в апреле и мае.

«Каждая страна была готова потратить крупные суммы денег и задействовала десятки людей в подготовке и организации поездки на G7. Решение провести июньскую встречу в формате видеоконференции позволит направить эти ресурсы на то, чтобы обеспечить срочные потребности каждого из государств», — цитирует сообщение Белого дома ТАСС.

Встреча должна была состояться 10-12 июня. В качестве места для саммита Белый дом предлагал Trump National Doral Resort в Майами. Но несколько влиятельных конгрессменов подготовили законопроект, которым запрещалось финансирование саммита на принадлежащем Трампу курорте.

Позже администрация президента США отказалась от этой идеи и июньскую встречу «Большой семерки» решили перенести в резиденцию американского лидера в Кэмп-Дэвид, сообщила «Газета.ру».

Вспышка вызванного коронавирусом заболевания COVID-19 началась в конце минувшего года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта. К настоящему моменту в мире заражены свыше 240 тысяч человек, почти 10 тысяч умерли.

Недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что к созданию вызвавшего пандемию COVID-19 коронавируса SARS-CoV-2 причастны США. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.