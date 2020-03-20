Из Черногории вывезены более 550 российских туристов

Москва, 20 марта. Два самолета авиакомпании «Победа» и борт компании S7 вывезли вечером в четверг из Черногории в Москву 558 россиян, сообщил пресс-секретарь посольства РФ Кирилл Киржа.

Дипломат сообщил ТАСС, что вечером в четверг из Подгорицы в Москву вылетел второй самолет «Победы». Всего двумя рейсами авиакомпании на родину вернулись 382 человека. Незадолго до этого авиакомпания S7 вывезла из Черногории 176 человек. Киржа поблагодарил черногорские власти за помощь в эвакуации россиян.

«Надеемся, что и в дальнейшем весь процесс вывоза российских граждан, желающих вернуться на родину, будет происходить в штатном режиме», — подытожил дипломат.

Всего в Черногории находилось около 1,8 тысячи российских туристов. Они оказались «заблокированы» в стране после закрытия авиасообщения из-за пандемии коронавируса.

При этом Подгорица увязывала эвакуацию граждан РФ с тем, чтобы российская сторона организовала и эвакуацию находящихся на территории России граждан Черногории без билетов. Из-за этого в МИД РФ ситуацию с туристами оценивали как критическую.

В среду правительство Черногории дало разрешение на вывоз россиян на родину. В ночь на четверг рейс компании «Аэрофлот» со 150 россиянами на борту вылетел из Черногории в Москву.

Ранее Пятый канал сообщал, что среди россиян, заблокированных в Черногории, есть онкобольные. Супруга Олега Калашникова Екатерина рассказала, что она с мужем должна была вылететь в Россию еще 17 марта. Мужчина остро нуждается в лекарстве Темозоломид, получить которое в Черногории невозможно.