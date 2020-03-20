Подводные лодки Северного флота проведут стрельбы гиперзвуковыми ракетами

Москва, 20 марта. Подводные лодки Северного флота в ближайшем времени проведут испытательные стрельбы гиперзвуковыми ракетами, сообщает командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

«В ближайшей перспективе наши подводные лодки начнут испытывать гиперзвуковое оружие. Такие задачи нам уже поставлены», — отметил военачальник.

Ранее поступали сообщения, что планируется запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомных подлодок «Северодвинск» или «Казань. Впервые «Циркон» был запущен с корабля в начале этого года. Фрегат «Адмирал Горшков» провел стрельбу ракетой из Баренцева моря на дальность более 500 км по береговой мишени.

Ранее главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что в РФ ведется разработка подводных лодок пятого поколения. Он подчеркнул, что новые подлодки будут более совершенными по своим техническим и боевым характеристикам.

Недавно китайские журналисты заявили, что российское гиперзвуковое оружие обладает преимуществами по сравнению с другими управляемыми ракетами. Отмечается, что гиперзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами «Циркон» можно вооружить небольшие ракетные корабли, малые сторожевые корабли, корветы, эсминцы, большие противолодочные корабли, атомные крейсеры и субмарины.