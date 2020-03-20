В Лондоне мародеры начали бить витрины на фоне пандемии коронавируса

Лондон, 20 марта. В столице Великобритании на фоне пандемии мародеры начали бить витрины коронавируса, уже зафиксированы несколько инцидентов.

Вынести алкогольные напитки из магазина под верхней одеждой попытались шесть мародеров. Сотрудники торговой точки оказали сопротивление, но злоумышленники разбили витрину и скрылись. Камера наблюдения зафиксировала инцидент.

Полиция уже арестовала виновников. В правоохранительных органах Великобритании подтвердили, что это не единичный случай. Уже произошло четыре задержания по аналогичным обвинениям.

Многие супермаркеты Лондона опустошены из-за ажиотажного спроса на продукты. Правительство подчеркивает, что панически скупать еду нет необходимости, так как дефицита нет. Однако напряженная обстановка уже спровоцировала несколько случаев разбоя.

Тяжелая обстановка в связи с вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 пандемией COVID-2019 сложилась в Италии. Ранее стало известно, что для вывоза гробов с телами жертв коронавируса из итальянского города Бергамо привлекли армию.

В общей сложности коронавирусом инфицированы почти 33,2 тыс. итальянцев, за минувшие сутки этот показатель вырос на 4,5 тыс. Общее число жертв коронавируса превысило 3,4 тыс. человек, сообщает «Газета.ру».

Недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами доказательствах. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».