В России может возникнуть дефицит ноутбуков из-за коронавируса

Москва, 20 марта. В России может возникнуть дефицит ноутбуков из-за распространения коронавируса, сообщает РБК.

Нехватка ноутбуков может возникнуть из-за высокого спроса в связи с переходом на дистанционную занятость многих работников, в то время как в Китае еще до конца восстановлено их производство.

Отмечается, что в первую неделю марта продажи портативных компьютеров возросли на 10%, а на следующей недели увеличились еще на 27%.

Продажи также стимулируют и резкое возрастание курса доллара. Российские покупатели начали покупать технику заранее, пока рост американской валюты не затронул цены на ввозимые гаджеты.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов объяснял, почему нет поводов для паники из-за возможного дефицита продуктов питания. Парламентарий подчеркнул, что даже если вдруг сегодня остановится производство на всех российских предприятиях, то имеющихся запасов все равно хватит на длительный период.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.