Карантин по коронавирусу на Украине вызвал транспортный коллапс и огромные очереди

Киев, 20 марта. На всей территории Украины объявлен карантин из-за эпидемии коронавируса. Однако меры профилактики привели к транспортному коллапсу: на остановках общественного транспорта скапливаются огромные очереди, люди перекрывают дороги, саботируя введенные запреты.
Как сообщает украинский портал «Обозреватель», проблемы с соблюдением карантина наблюдаются во всех крупных городах Украины. В частности, в Киеве утром в четверг пассажиры едва ли не штурмом брали автобус №118, поскольку на маршруте сократили на время карантина количество маршруток.
Полицейские просили покинуть автобусы всех, кто не успел занять сидячие места. Перепалка продолжалась пару часов. В итоге недовольные люди попытались перекрыть дорогу.
Патрульні поліцейські перевіряють виконання обмежувальних заходів щодо пасажирських перевезень під час карантину— МВС України (@MVS_UA) March 19, 2020
Робота патрульних спрямована на профілактику серед населення. Пояснюємо, чому так відбувається, підказуємо, як потрібно, робимо зауваження. pic.twitter.com/luWHtE1wnd
В Запорожье на конечной остановке в 4-м Южном микрорайоне города выстроилось около 200 человек. Все они были без масок и толпились рядом с друг другом. В Николаеве большинство маршрутных такси вовсе не вышли на линии, протестуя против требования о перевозке в салоне не более 10 пассажиров.
«А пенсионеры, которые хотели ехать трамваем №1, избили водителя за то, что тот не хотел впускать их, ссылаясь на ограничения количества людей в связи с карантином», — сообщает издание.
В Херсоне произошел более курьезный случай: бригада скорой помощи попала в карантин на две недели после выезда к семье, которая не сообщила о недавней поездке за границу.
Ранее Минздрав Украины подтвердил рост числа жертв заболевания новым типом коронавируса COVID-19. По данным ведомства, передает «Газета.ру», в Ивано-Франковске скончалась женщина. В Минздраве добавили, что погибшая долго пыталась лечиться сама и слишком поздно обратилась в больницу. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
Таким образом, на Украине к 19 марта подтверждены три летальных случая. Число инфицированных достигло 21 случай.