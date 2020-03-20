Карантин по коронавирусу на Украине вызвал транспортный коллапс и огромные очереди

Киев, 20 марта. На всей территории Украины объявлен карантин из-за эпидемии коронавируса. Однако меры профилактики привели к транспортному коллапсу: на остановках общественного транспорта скапливаются огромные очереди, люди перекрывают дороги, саботируя введенные запреты.

Как сообщает украинский портал «Обозреватель», проблемы с соблюдением карантина наблюдаются во всех крупных городах Украины. В частности, в Киеве утром в четверг пассажиры едва ли не штурмом брали автобус №118, поскольку на маршруте сократили на время карантина количество маршруток.

Полицейские просили покинуть автобусы всех, кто не успел занять сидячие места. Перепалка продолжалась пару часов. В итоге недовольные люди попытались перекрыть дорогу.

Патрульні поліцейські перевіряють виконання обмежувальних заходів щодо пасажирських перевезень під час карантину



Робота патрульних спрямована на профілактику серед населення. Пояснюємо, чому так відбувається, підказуємо, як потрібно, робимо зауваження. pic.twitter.com/luWHtE1wnd — МВС України (@MVS_UA) March 19, 2020

В Запорожье на конечной остановке в 4-м Южном микрорайоне города выстроилось около 200 человек. Все они были без масок и толпились рядом с друг другом. В Николаеве большинство маршрутных такси вовсе не вышли на линии, протестуя против требования о перевозке в салоне не более 10 пассажиров.

«А пенсионеры, которые хотели ехать трамваем №1, избили водителя за то, что тот не хотел впускать их, ссылаясь на ограничения количества людей в связи с карантином», — сообщает издание.

В Херсоне произошел более курьезный случай: бригада скорой помощи попала в карантин на две недели после выезда к семье, которая не сообщила о недавней поездке за границу.

Ранее Минздрав Украины подтвердил рост числа жертв заболевания новым типом коронавируса COVID-19. По данным ведомства, передает «Газета.ру», в Ивано-Франковске скончалась женщина. В Минздраве добавили, что погибшая долго пыталась лечиться сама и слишком поздно обратилась в больницу. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Таким образом, на Украине к 19 марта подтверждены три летальных случая. Число инфицированных достигло 21 случай.