Политолог Баширов предсказал дефолт на Украине из-за эпидемии коронавируса

Москва, 20 марта. Политолог Марат Баширов рассказал, повлияет ли пандемия коронавируса на сближение России и Украины, передает «Украина.ру».

По словам Баширова, Украина рискует выпасть из европейской повестки на фоне распространения коронавируса.

«Сербы вообще заявили, что европейской солидарности не существует и что они повернутся лицом к Китаю, который помогает им бороться с коронавирусом. А Украина, которая для Евросоюза как кость в горле, тем более выпадет из повестки», — говорит политолог.

Он ожидает, что на Украине может резко ухудшится экономическая ситуация и Киев вплотную подойдет к дефолту. Несмотря на то, что дефолт может помочь стране в экономическом плане, эксперт отмечает, что Украина рискует растерять все козыри перед Россией.

По мнению политолога, у Европы накапливается усталость по поводу ситуации в Донбассе и уже через полгода ЕС может сменить точку зрения, причем не в пользу Киева. Баширов отмечает, что Россия занимает четкую и ясную позицию по Донбассу и действует последовательно. Однако он подчеркивает, что в случае выполнения Минских соглашений, Донбасс придется реинтегрировать в украинскую экономику.

«Для этого требуются огромные деньги, которых у Украины нет. Она может рассчитывать только на сектора экономики, которые находятся под ее контролем», — говорит эксперт.

Аналитик отмечает, что киевские власти будут сосредоточены на противодействии коронавирусу, поэтому возможно ослабят контроль над военными. По мнению Баширова, это может привести к обострению ситуации на востоке страны.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».