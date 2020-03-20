Доктор Комаровский рассказал об опасности заразиться коронавирусом при половом акте

Москва, 20 марта. Врач Евгений Комаровский ответил на вопрос о возможности заразиться коронавирусом половым путем.

Медик отметил, что это маловероятно, но интимные контакты все же небезопасны.

«При половом акте коронавирус легко можно передать посредством поцелуев… В интернете огромное количество поз, при которых можно избегать контакта лицом к лицу», — цитирует доктора Teleprogramma.pro.

В то же время врач считает карантин благоприятным временем для подъема рождаемости к «Новому году».

Ранее директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков заявил о доказательствах создания коронавируса SARS-CoV-2 учеными США. Он отмечает, что на территории американского консульства в Ухани были обнаружены банки с пометками «Бактериологическая опасность».

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь также выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. Подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.