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Экономист Кричевский рассказал, чем РФ может ответить на новые «нефтяные» санкции США

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Экономист Кричевский рассказал, чем РФ может ответить на новые «нефтяные» санкции США

Москва, 20 марта. Экономист Никита Кричевский заявил, что в нефтяной войне у Москвы есть козыри в рукаве. Он уверен, что при необходимости российские власти смогут справиться «с нефтяными жуликами» и восстановить баланс сил на глобальном рынке энергоресурсов.

Ранее авторы The Wall Street Journal выразили мнение, что нефтяные компании США вынуждают президента Дональда Трампа принять санкции против России и уговорить Саудовскую Аравию снизить добычу нефти, чтобы занять основную долю рынка и повысить цены на черное золото.

Кричевский в интервью KP.RU отметил, что тактика американских нефтяников понятна.

«Сначала нужно обрушить рынок нефти, затем вытеснить из него наших производителей, и наконец, начать угрожать России нефтяным эмбарго в различных его формах. Нечто подобное намечалось в 2016-м, но тогда, что называется, «пронесло». Сейчас же, похоже, США взялись за дело всерьез», — заявил экономист.

По его словам, сам Трамп пока опасается «подключаться к процессу», поскольку разговаривать с Россией на языке ультиматумов «может выйти себе дороже». 

Экономист выразил уверенность, что в «начавшейся игре не на жизнь, а насмерть» у Москвы есть козыри в рукаве. 

«В первую очередь, это существенные резервы по снижению себестоимости добычи, транспортировки и трейдинга. Пока многочисленное ворье, присосавшееся к российской нефтянке, поступаться интересами не готово. Но придет момент, когда у руководства страны не будет иного выхода, кроме как обойтись с нефтяными жуликами радикально и восстановить баланс сил на глобальном нефтяном рынке», — резюмировал Кричевский.

Экономист Кричевский рассказал, чем РФ может ответить на новые «нефтяные» санкции США

В четверг WSJ со ссылкой на источники сообщила, что американские власти рассматривают возможность введения нового пакета антироссийских санкций в попытке стабилизировать ситуацию на рынке нефти. Издание не уточняет, чем именно могут быть спровоцированы ограничительные меры и каких сфер они коснутся.

В начале марта в Вене прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Участники заседания не смогли достичь компромисса по вопросу сокращения добычи нефти. Позднее Саудовская Аравия заявила о намерении резко нарастить добычу и предложить покупателям рекордные скидки. Решение Эр-Рияда обесценило нефть более чем на 30%, что стало самым большим падением цены на нефть со времен войны в Персидском заливе 1991 года, передавал RT.

Днем в четверг цена российской нефти Urals, которая поставляется в Северо-Западную Европу, упала до 18,64 доллара за баррель. Таким образом был достигнут минимальный уровень цен с начала 2002 года. К вечеру цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 15,39% до 28,71 доллара за баррель, передавала «Газета.ру».
https://www.gazeta.ru/business/news/2020/03/19/n_14181439.shtml

Вице-президент и совладелец компании «Лукойл» Леонид Федун заявил, что наибольшую выгоду из данной ситуации извлекут потребители из США, Европы и Китая. Если основной целью сложившейся ситуации был удар по американскому сланцу, то Федун утверждает, что она достигнута. При этом подобный уровень цен на черное золото он назвал катастрофическим.

Экономист Кричевский рассказал, чем РФ может ответить на новые «нефтяные» санкции США

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Источник: KP.RU
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