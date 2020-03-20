Экономист Кричевский рассказал, чем РФ может ответить на новые «нефтяные» санкции США

Москва, 20 марта. Экономист Никита Кричевский заявил, что в нефтяной войне у Москвы есть козыри в рукаве. Он уверен, что при необходимости российские власти смогут справиться «с нефтяными жуликами» и восстановить баланс сил на глобальном рынке энергоресурсов.

Ранее авторы The Wall Street Journal выразили мнение, что нефтяные компании США вынуждают президента Дональда Трампа принять санкции против России и уговорить Саудовскую Аравию снизить добычу нефти, чтобы занять основную долю рынка и повысить цены на черное золото.

Кричевский в интервью KP.RU отметил, что тактика американских нефтяников понятна.

«Сначала нужно обрушить рынок нефти, затем вытеснить из него наших производителей, и наконец, начать угрожать России нефтяным эмбарго в различных его формах. Нечто подобное намечалось в 2016-м, но тогда, что называется, «пронесло». Сейчас же, похоже, США взялись за дело всерьез», — заявил экономист.

По его словам, сам Трамп пока опасается «подключаться к процессу», поскольку разговаривать с Россией на языке ультиматумов «может выйти себе дороже».

Экономист выразил уверенность, что в «начавшейся игре не на жизнь, а насмерть» у Москвы есть козыри в рукаве.

«В первую очередь, это существенные резервы по снижению себестоимости добычи, транспортировки и трейдинга. Пока многочисленное ворье, присосавшееся к российской нефтянке, поступаться интересами не готово. Но придет момент, когда у руководства страны не будет иного выхода, кроме как обойтись с нефтяными жуликами радикально и восстановить баланс сил на глобальном нефтяном рынке», — резюмировал Кричевский.

В четверг WSJ со ссылкой на источники сообщила, что американские власти рассматривают возможность введения нового пакета антироссийских санкций в попытке стабилизировать ситуацию на рынке нефти. Издание не уточняет, чем именно могут быть спровоцированы ограничительные меры и каких сфер они коснутся.

В начале марта в Вене прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Участники заседания не смогли достичь компромисса по вопросу сокращения добычи нефти. Позднее Саудовская Аравия заявила о намерении резко нарастить добычу и предложить покупателям рекордные скидки. Решение Эр-Рияда обесценило нефть более чем на 30%, что стало самым большим падением цены на нефть со времен войны в Персидском заливе 1991 года, передавал RT.

Днем в четверг цена российской нефти Urals, которая поставляется в Северо-Западную Европу, упала до 18,64 доллара за баррель. Таким образом был достигнут минимальный уровень цен с начала 2002 года. К вечеру цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 15,39% до 28,71 доллара за баррель, передавала «Газета.ру».

https://www.gazeta.ru/business/news/2020/03/19/n_14181439.shtml

Вице-президент и совладелец компании «Лукойл» Леонид Федун заявил, что наибольшую выгоду из данной ситуации извлекут потребители из США, Европы и Китая. Если основной целью сложившейся ситуации был удар по американскому сланцу, то Федун утверждает, что она достигнута. При этом подобный уровень цен на черное золото он назвал катастрофическим.