Малышева заявила, что коронавирус превратится в сезонную инфекцию

Москва, 20 марта. Телеведущая Елена Малышева призвала жителей России соблюдать спокойствие, так как в итоге коронавирус будет обычной сезонной инфекцией.

«Соблюдать спокойствие. Коронавирус по финалу будет обычной сезонной инфекцией», — заявила она в эфире «Первого канала».

Ранее Телеведущая Елена Малышева заявляла, что распространяемая в Интернете информация о зараженных коронавирусом COVID-19 в России не соответствует реальному положению дел. Она назвала сообщения о большом количестве зараженных коронавирусом в России фейком. По ее словам, в стране крайне мало инфицированных, а тяжелые случаи вообще пока отсутствуют.

Недавно стало известно, что курение и использование вейпов делает организм человека более уязвимым для коронавируса. Как отмечают американские ученые, курильщики подвержены высокому риску развития хронических заболеваний легких, что является критическим фактором при заражении коронавирусом.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.