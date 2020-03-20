Москва, 20 марта. Владельцам торгово-развлекательных комплексов в Московской области рекомендуется приостановить работу своих объектов на время действия в регионе режима повышенной готовности из-за риска распространения коронавируса. Об этом сказано в постановлении губернатора региона, размещенного на сайте правительства Московской области.

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в постановлении.

Напомним, что ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности на фоне распространения коронавируса. Жителям Подмосковья были запрещены мероприятия с участием более 50 человек, учащиеся школ и высших учебных заведений были переведены на дистанционное обучение.

Ранее Андрей Воробьев пообещал, что нуждающиеся жители Московской области получат требуемую помощь во время пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что в условиях карантина сложнее всего приходится одиноким пенсионерам и многодетным семьям. Кому-то нужна помощь с доставкой лекарств и препаратов, а кому-то требуется помощь с детьми.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».