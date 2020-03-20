Бергамо, 20 марта. Для вывоза гробов с телами жертв коронавируса из итальянского города Бергамо привлекли армию, сообщает издание Corriere Della Sera.

«Вчера вечером по темным улицам, окружающим кладбище Бергамо, 10 военных автомобилей отправились в путь в Модену и Болонью со своим печальным грузом историй, вырванных с корнем эпидемией, поставившей на колени целую провинцию», — говорится в материале итальянского СМИ.

Отмечается, что всего из города было вывезено 65 тел.

«Крематорий работает круглые сутки, но поступающие (и в церковь тоже) гробы достигли сотни: сейчас осталось 20, их пополнят еще 44 умерших во вторник», — сообщает Corriere Della Sera.

Всего в провинции Ломбардия от осложнений от коронавируса скончались 553 человека.

Согласно последним данным, в общей сложности коронавирусом инфицированы почти 33,2 тыс. итальянцев, за минувшие сутки этот показатель вырос на 4,5 тыс. Общее число жертв коронавируса превысило 3,4 тыс. человек, сообщает RT.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».