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Биологи назвали привычки, делающие людей уязвимыми перед коронавирусом 

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Биологи назвали привычки, делающие людей уязвимыми перед коронавирусом 

Москва, 19 марта. Курение или использование вейпов делает человека более уязвимым для коронавируса. Предварительные результаты специального исследования приводит Scientific American.

Согласно озвученным данным, у курильщиков значительно выше риск развития хронических заболеваний легких. Именно этот фактор является критическим при COVID-19.

«У них мутируют иммунные клетки. И это приводит, в основном, к тому, что они чаще заражаются вирусами», — заявил биолог Роберт Тарран.

Авторы уточняют, что не связывают курение с рисками заболеть новым типом коронавируса, но уже установлено, что это крайне сильно вредит иммунной системе, что и усугубляет развитие коронавирусных инфекций.

Биологи назвали привычки, делающие людей уязвимыми перед коронавирусом 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавируса, передавало радио Sputnik. В мире от заболевания, впервые зафиксированного в китайской провинции Хубэй, скончались уже более девяти тысяч человек, свыше 229 тысяч заразились.

Власти РФ приняли комплекс мер, направленный на недопущение распространения заболевания. Приостановлено пассажирское сообщение с рядом государств, в особенности с теми, где установилась опасная эпидемиологическая обстановка. Во всех 85 субъектах России ввели режим повышенной готовности, передавал RT.

В четверг заразившийся коронавирусом после поездки в Испанию россиянин Виталий рассказал о том, как проходит лечение в Коммунарке. По его словам, кормят пациентов три раза в день. Помимо обычной еды заболевших балуют яблочными чипсами и пирожками. В палате есть регулируемая кровать с пультом, телевизор, радио, кондиционер, бесплатный WI-FI  и собственная душевая с туалетом.

Биологи назвали привычки, делающие людей уязвимыми перед коронавирусом 

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Источник: Scientific American
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