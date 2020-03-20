Каннский кинофестиваль перенесли из-за вспышки коронавируса

Канны, 20 марта. Каннский кинофестиваль, назначенный на середину мая, перенесен из-за пандемии коронавируса, сообщили организаторы мероприятия.

В заявлении организаторов подчеркивается, что «кинофестиваль не может быть проведен в запланированные сроки». В настоящее время рассматриваются несколько вариантов проведения мероприятия. Предполагается, что фестиваль могут провести в конце июня — начале июля, передает URA.RU.

Окончательное решение по срокам будет объявлено, когда это позволит ситуация со здравоохранением во Франции.

В среду было официально объявлено об отмене международного музыкального конкурса Евровидение-2020, который должен был состояться в мае в Нидерландах, передает радио Sputnik. Сейчас обсуждается вопрос, смогут ли артисты, прошедшие отбор от своих стран на отмененный конкурс, автоматически принять участие в Евровидении-2021. Группа Little Big, представляющая Россию, выступила с заявлением по поводу отмены конкурса, отметив, что считают, «что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации».

Клип на песню Uno, с которой группа должна была отправиться на Евровидении-2020, был опубликован 13 марта. К этому моменту ролик собрал более 36,9 млн просмотров, далеко обогнав клипы других стран.