Вице-президент «Лукойла» признал «катастрофическими» цены на нефть

Москва, 20 марта. Вице-президент и совладелец компании «Лукойл» Леонид Федун оценил последствия «ценовой войны» на нефтяном рынке и назвал главных победителей.

По словам предпринимателя, наибольшую выгоду из данной ситуации извлекут потребители из США, Европы и Китая. Если основной целью сложившейся ситуации был удар по американскому сланцу, то Федун утверждает, что она достигнута. Он подчеркивает, что текущая обстановка «не убьет, но сильно ранит» сланцевую отрасль, так как добыча нефти в США может упасть почти в 2 раза.

«Американское сланцевое производство будет отброшено лет на 6-7 назад, это правда. Но цена катастрофическая», — говорит Федун.

Он подчеркивает, что не стоит ожидать возврата цен на нефть до уровня 100-120 долларов за баррель — этому препятствует развитие зеленых технологий. Тем не менее, Федун отмечает, что Москва сейчас готова к подобным кризисам лучше, чем когда-либо за всю историю.

«Никогда ни Советский Союз, ни Россия не обладали такими финансовыми возможностями выстоять в случае кризиса. Вопрос только один: зачем этот кризис вызывать», — заявил Федун.

Напомним, 6 марта в Вене прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Участники заседания не смогли достичь компромисса по вопросу сокращения добычи нефти. Позднее Саудовская Аравия заявила о намерении резко нарастить добычу и предложить покупателям рекордные скидки. Решение Эр-Рияда обесценило нефть более чем на 30%, что стало самым большим падением цены на нефть со времен войны в Персидском заливе 1991 года.