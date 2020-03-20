Двое военных Турции погибли при нападении боевиков в сирийском Идлибе

Москва, 20 марта. Двое турецких военнослужащих погибли в результате нападении боевиков во время инженерной разведки трассы М4 в Идлибе, сообщает глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

«19 марта во время инженерной разведки трассы М-4 в районе населенного пункта Мханбель турецкие военнослужащие подверглись нападению со стороны боевиков одной из неподконтрольных Турции террористических группировок. В ходе боестолкновения двое турецких военнослужащих погибли», — сообщил Журавлев.

Гибель турецких солдат подтвердило и Министерство обороны Турции. Ведомство разместило некрологи двум военным, погибших при атаке на конвой в провинции Идлиб. Отмечается, что жертвами нападения стали капрал Рамазан Наир и Огуз Ташин.

По данным ЦПВС, за минувшие сутки на территории Идлибской зоны деэскалации не было зафиксировано обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции.

Напомним, что с 15 марта Россия и Турция начали совместное патрулирование по трассе Алеппо — Латакия (М4), вдоль которой будет обеспечен коридор безопасности.

Ситуация в Идлибе резко обострилась в конце февраля, когда террористы развернули широкомасштабное наступление на позиции сирийской армии, вынудив ее открыть ответный огонь. В результате обстрела погибло 36 турецких солдат, находившиеся в наступающих рядах боевиков. Дамаск возложил ответственность за инцидент на Анкару, обвинив турецкую стороны в поддержке терроризма. После этих событий президент России Владимир Путин встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Москва и Анкара подтвердили приверженность к астанинскому мирному процессу.