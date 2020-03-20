Микки Рурк оказался «заперт» в Латвии из-за коронавируса

Рига, 20 марта. Голливудский актер Микки Рурк из-за карантина по коронавирусу «застрял» в столице Латвии, где проходили съемки нового фильма Warhunt.

Продюсер фильма Игорь Пронин сообщил Пятому каналу, что Рурк должен сниматься в одной из главных ролей. Однако из-за режима ЧС, введенного на фоне пандемии коронавируса, актер не успел сделать даже несколько съемочных тестов. В настоящее время артист находится в самоизоляции в одном из отелей Риги.

«У него нет никаких признаков заболевания. Он ни с кем особо не общается. Поскольку рестораны закрыты, то пользуется доставкой еды в номер. Он не болен — это 100%», — успокоил фанатов Пронин.

По его словам, Рурк хотел вернуться в США на время карантина, однако не успел из-за приостановки авиасообщения.

Днем ранее «Газета.ру» сообщала, что старт съемок специального выпуска нашумевшего сериала «Друзья» перенесли из-за пандемии коронавируса. Съемки серии, в которой актеры — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер — должны были воссоединиться, планировалось начать на следующей неделе. Однако теперь они отложены минимум до мая.

В четверг стало известно, что британская актриса Индира Варма, исполнившая в сериале «Игра престолов» роль Элларии Санд, больна коронавирусом. Актриса с сожалением сообщила, что из-за инфекции ей пришлось отменить репетиции спектакля «Чайка». Ранее COVID-19 был выявлен у двух других звезд популярного фэнтези от HBO. «Культуромания» напоминает, что инфекция подтвердилась у норвежского актера Кристофера Хивью и у американской актрисы Рэйчел Мэттьюз.