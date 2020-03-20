Киевский журналист признал, что Крым навсегда потерян для Украины

Киев, 20 марта. Переехавший из Крыма в Киев журналист немецкой радиостанции Mitteldeutscher Rundfunk Денис Трубецкой признал, что полуостров окончательно потерян для Украины.

Автор пишет, что на тот момент проживал в Севастополе и был очевидцем воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года. Он отмечает, что выступал против такого развития событий, однако признает, что большинство жителей полуострова были «за».

«Севастополь, основанный Россией в 1783 году и служивший базой российского Черноморского флота, в те дни был в экстазе», — пишет журналист.

Он подчеркивает, что две «легендарные обороны города» — во время Крымской войны и во время Второй мировой — сделали Севастополь неотъемлемой частью российской истории.

«Вероятно, поэтому в Севастополе еще до присоединения всегда были люди, которые публично высказывались за то, чтобы полуостров принадлежал России, а не Украине», — отмечает автор.

Как пишет Трубецкой, в 2014 году жители Севастополя увидели, что Москва настроена серьезно, и были этим «окрылены». Тем не менее, автор отрицает наличие «поездов дружбы» с вооруженными националистами из Киева, утверждая, что информация о них является якобы «российской пропагандой».

По словам автора, после этих событий он переехал жить в Киев, в то время как его родители остались жить в Крыму.

«Между Киевом и Крымом сейчас существует реальная граница, хотя Украина называет ее только «административной». Она не исчезнет ни завтра, ни послезавтра», — резюмировал Трубецкой.

Ранее RT сообщало, что на Украине готовится очередная антироссийская провокация — «марш на Крым». По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, представители запрещенного в РФ «Меджлиса1 крымско-татарского народа» намереваются прорваться на полуостров через государственную границу России. Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров ранее подчеркивал, что «полный провал и крах политики меджлиса на Украине вынуждают его функционеров прибегать к радикализации своей деятельности».

1 Организация запрещена на территории РФ.