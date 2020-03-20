حصاد اخبار سوريا 19 مارس: مقتل جنديين أتراك في إدلب ، السلطات السورية تنظم مخيم جديد للاجئين في حمص

سوريا ، 19 مارس: مقتل جنديين تركيين في انفجار عبوة ناسفة على الطريق السريع M4 في إدلب ، نظمت الحكومة السورية مخيمًا جديدًا للاجئين من إدلب في محافظة حمص.

تم تفجير جنديين تركيين حتى في إدلب السورية

مقتل جنديين تركيين إثر انفجار عبوة ناسفة في إدلب السورية. وقع الحادث أثناء قيام الرتل العسكري التركي بمراقبة الطريق السريع M4 ، ووقع انفجار بالقرب من قرية محمبل .

نلاحظ أن الطريق السريع M4 مثل معظم محافظة إدلب ، تسيطر عليه حاليًا الجماعات الإرهابية. بعض المسلحين الذين يقاتلون ضد القوات الحكومية السورية يتم تسليحهم ودعمهم من قبل تركيا.

نظمت سوريا مخيمًا للاجئين من إدلب في حمص

نظمت الحكومة السورية مخيمًا لللاجئين بمحافظة حمص للذين أجبروا على الفرار من الأراضي التي يسيطر عليها المسلحون الموالون لتركيا في شمال غرب البلاد.

يقع مخيم اللاجئين في قرية حسياء. وبحسب مصدر وكالة الأنباء الفيدرالية ، يوجد 315 شخصًا في المخيم ، بينهم أطفال. قامت السلطات السورية بسرعة توفير الكهرباء والمياه للاجئين من محافظة إدلب.

يقدم مسؤولو الهلال الأحمر السوري بمساعدات إنسانية بانتظام لجميع اللاجئين في المخيم. وفقًا لمصدر وكالة الأنباء الفيدرالية، ، وإذا لزم الأمر يمكن أيضًا للمركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة الاتصال بتوصيل الإمدادات الإنسانية ، ولكن الآن تم تجهيز اللاجئين بكل ما يلزم.

سجل السكان السوريون ارتال جديدة للقوات المسلحة التركية في إدلب

قد سجل السوريون اليوم حركة ارتال القوات المسلحة التركية في شمال غرب البلاد.

وبحسب أنباء من شبكات التواصل الاجتماعي ، فقد شوهد رتل تركي ، يتكون بشكل رئيسي من عربات مدرعة ، بالقرب من سهل الروضة ، باتجاه قرية أبو زبير.

تم رصد رتل أخر من المعدات العسكرية التركية مع ناقلات جند مدرعة في مدينة إدلب ، التي يسيطر عليها حاليًا مسلحون مؤيدون لتركيا من هيئة تحريرالشام (سابقا جبهة النصرة ، المحظورة في الاتحاد الروسي).

أطلق إرهابيون في سوريا النار على أربع بلدات في مقاطعات حماة وحلب وإدليب.

خلال اليوم الماضي لم ينتهك المسلحين وقف إطلاق النار في منطقة التصعيد بإدلب، حيث تم تسجيل القصف على المستوطنات من أعضاء الجماعات الإرهابية ، بحسب النشرة الإخبارية للمركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا.

وخلال اليوم الماضي ، لم تسجل أي هجمات من قبل الجماعات المسلحة غير المشروعة التي تسيطر عليها تركيا والتي تعمل في منطقة إدلب.

إلا أنه تم تسجيل أربعة قصف للمستوطنات في محافظات حلب وحماة وإدلب من مواقع المنظمات الإرهابية جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني (المحظور في الاتحاد الروسي).