Захарова назвала травлей закрытие русскоязычных программ в Латвии и Эстонии

Москва, 20 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала давлением и травлей со стороны эстонских и латвийских властей решение Первого Балтийского канала (ПБК) прекратить выпуск передач на русском языке.

Ретранслятор программ российского ТВ Балтийский канал с 19 марта прекращает выпуск программы «Новости Эстонии» и ежедневной информационной программы «Латвийское Время». Обе передачи шли на русском языке. Решение было принято из-за экономического давления со стороны латвийских властей на базирующийся в Риге холдинг Baltijas Mediju Alianse, в состав которого входит ПБК.

Захарова заявила журналистам, что вынужденное решение ПБК — «это результат беспрецедентного давления и фактически травли компании со стороны официальной Риги и Таллина».

Она напомнила, что ранее в помещениях медиахолдинга прошли обыски, инициированные службой госбезопасности Латвии. По ее словам, местные власти продолжили «политику по зачистке информационного пространства от альтернативных источников информации путем введения политической цензуры».

«Мы рассматриваем это как агрессию Латвии и Эстонии в отношении фундаментальных принципов свободы слова, целенаправленную кампанию по вытеснению русскоязычных СМИ из информационного пространства и дискриминацию русскоязычного населения», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что закрытие российских программ «приурочено» к предстоящим выборам в Рижскую думу. Таким образом власти пытаются лишить представляющие интересы русскоязычного населения партии основной медийной площадки. Подобную ситуацию она назвала «абсолютно неприемлемой» и призвала международных правозащитников обратить внимание на данную ситуацию.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в начале февраля в офисе компании Baltijas Mediju alianse, которая ретранслирует программы REN TV и Первого канала России в странах Балтии, прошли обыски.

Позднее посол России в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что действия латвийского правительства по отношению к бизнесу, связанного с РФ, напоминают «работу» бандитов из 1990-х, а журналистов лишь «зацепило общей волной». Как подчеркнул российский дипломат, когда блокируют бизнес и закрывают его счета, то это уже считается рэкетом. Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, работающих в Прибалтике.