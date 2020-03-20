Вассерман предрек распад Евросоюза из-за коронавируса

Москва, 20 марта. Пандемия коронавируса грозит Евросоюзу распадом, а заболевание сравнимо с эпидемией испанки столетней давности, считает публицист Анатолий Вассерман.

«На наших глазах меняется не просто система управления: весь мир лихорадит. Да так, что никто не знает, как он будет жить после болезни. Одно ясно: таким, как прежде, мир уже не будет никогда!» — пишет в авторской колонке Вассерман.

Публицист считает, что пандемия коронавируса пойдет на спад через несколько месяцев, тем не менее человечеству стоит готовиться к новым вспышкам.

«Опыт заставляет открытым же текстом предупредить: болезни с первого раза не исчезают, и нас, скорее всего, ждет новая волна. Может быть, не одна», — отмечает Вассерман.

Он напомнил, что с 1918 по 1920 года треть Земли переболела тяжелой формой гриппа, более известной как «испанка». Тогда жертвами опасного заболевания стали почти 100 млн человек.

Вассерман отмечает, что тогда «заболевание победило само себя» — самые опасные формы гриппа погибли вместе с носителями.

Тем не менее, публицист убежден, что мир так и не извлек уроков вековой давности.

«Капиталистический мир побоялся признать себя уязвимым перед обычной хворью», — заключил Вассерман.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Италии за минувшие сутки число жертв коронавируса возросло до 3405 человек. Таким образом Италия обошла по количеству жертв Китай, где было зафиксировано 3245 смертей от заболевания.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.