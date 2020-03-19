Гутерриш заявил о войне мира с коронавирусом

ООН, 19 марта. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что весь мир сейчас находится в состоянии войны с коронавирусом. Об этом генсек заявил во время видеоконференции с представителями прессы.

«Мир стоит перед лицом общего врага. Креативность реакции должна соответствовать уникальной природе кризиса, а магнитуда нашего ответа — его масштабу», — заявил Гутерриш.

По его мнению, мир на данный момент находится в беспрецедентно ситуации, в которой не могут применяться стандартные правила. Гутерриш призвал не допустить распространения пандемии в бедных государствах.

«Если мы позволим вирусу распространяться как лесному пожару, особенно в наиболее уязвимых регионах мира, он убьет миллионы людей», — подчеркнул Генсек ООН.

Ранее «Известия» сообщали, что глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию с распространением коронавируса в мире с китайским коллегой Ван И. Дипломаты коснулись вопросов деятельности Совета безопасности ООН под председательством Китая и подготовку к проведению встречи «ядерной пятерки» (постоянных членов Совбеза).

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».