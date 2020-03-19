«Аэрофлот» отслеживает фейки о баснословных ценах на билеты

Москва, 19 марта. «Аэрофлот» зафиксировал распространение фейков о резком росте стоимости билетов в Россию из стран, где распространяется коронавирус, сообщает пресс-служба авиакомпании.

По данным службы мониторинга «Аэрофлота», 18 и 19 марта произошло «массовое распространение в социальных сетях и некоторых СМИ ложной информации о существенном росте стоимости билетов для россиян», которые пытаются вернуться на родину. Данные в соцсетях «доказывались» скринами с сайтов-агрегаторов.

«В ряде случаев истинная стоимость билетов на указанные перелеты ниже указанной в публикациях в 10 и более раз», — отметили в «Аэрофлоте».

В компании пообещали отслеживать подобную информацию и выявлять источники распространения фейков.

Пресс-секретарь авиаперевозчика Юлия Спивакова заявила «Известиям», что пассажирам необходимо бронировать билет на сайте компании, а не на агрегаторах. Она подчеркнула, что настоящую цену на билет можно увидеть, зайдя напрямую на сайт авиакомпании.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавируса, передавал RT. В мире от заболевания, впервые зафиксированного в китайской провинции Хубэй, скончались уже более девяти тысяч человек, свыше 229 тысяч заразились.

В Китае ситуация с пандемией стала налаживаться, эпицентр заболевания переместился в Европу. Сейчас наиболее опасная ситуация наблюдается в Италии. Как передавала «Газета.ру», число смертей из-за коронавирусной инфекции здесь в четверг достигло 3405. Таким образом, в этой стране из-за COVID-19 скончались больше человек, чем в Китае, где число погибших составило 3245. За стуки здесь умерли 427 человек.

Огромное количество стран закрыли свои границы. Это привело к тому, что туристы остались заблокированы. В частности, сложности возникли с эвакуацией россиян из Черногории.