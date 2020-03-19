Житель Львова пришел в магазин в полиэтиленовом «куполе»

Львов, 19 марта. Житель Львова пришел в продуктовый магазин в самодельном костюме спецзащиты — на нем был «купол» из целлофана.

Напомним, что на Украине, как и в ряде других государств введены особые меры противодействию коронавируса. Жителям не рекомендуется покидать пределы жилья без крайней надобности. Так один из жителей Львова, собственноручно смастерил себе защитный костюм для прогулок — целлофановый «купол».

Видео и фото с необычным посетителем магазина от очевидцев быстро разлетелись по социальным сетям. На кадрах, опубликованных «Утро.ру» видно, как полностью облаченный в целлофан мужчина ходит по магазину с тележкой и выбирает продукты.

Комментаторы иронично отреагировали на попытку жителя Львова защититься от коронавируса.

«Он скорее задохнется, чем подхватит коронавирус», — пишет интернет-пользователь. «У него даже антенна есть на голове», — отмечает пользователь Сети. «Надо выходить из положения, масок нет», — комментирует пользователь.

Отметим, что во Львове с подозрением на коронавирус уже были госпитализированы 26 человек. Всего же на территории Украины коронавирусом инфицирован 21 человек. Зафиксировано 3 летальных исхода.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.