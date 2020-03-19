Поляки предложили «забрать» Калининградскую область у России

Москва, 19 марта. Читатели польской Gazeta Wyborcza посчитали, что закрытие Россией границ из-за пандемии коронавируса является веским поводом для присоединения Калининградской области.

Газета опубликовала материал, в котором сообщается, что после решения Москвы закрыть границы область оказалась в «полуизоляции». Автор обращает внимание на тот факт, что жители Калининградской области лишись возможности делать покупки в польских супермаркетах, как они делали это раньше.

При этом он добавил, что в российских магазинах был сделан запас продуктов, которого должно хватить минимум на месяц, если вдруг область окажется в изоляции.

Новость вызвала оживление у поляков, которые в комментариях предложили «забрать» Калининградскую область, передает РИА Новости.

«Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше», — пишут пользователь под ником Superkuku.

Harles выразил мнение, что в таких условиях «всегда можно устроить референдум». При этом он почему-то уверен, что калининградцы «захотят войти в состав Польши».

В Калининградской области, как и во всей России, введен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. На прошлой неделе сообщалось, что поезда РЖД в Калининград, которые проходят через территорию Литвы, продолжат курсировать после 15 марта, но без остановок на территории республики. Однако в четверг, как сообщал «Взгляд», стало известно, что движение поезда Адлер — Калининград приостановлено в связи с нотой Вильнюса. С 19 марта 2020 года через территорию Литвы сохраняется курсирование только двух транзитных поездов в Калининградскую область.

Тем временем в России увеличилось общее количество инфицированных коронавирусом более чем на 50 человек, передавала «Газета.ру». За последние сутки в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции у граждан РФ в 23 регионах. Больше всего случаев — в Москве.