Жириновский отреагировал на анекдот Лукашенко предложением «выпить на границе»

Москва, 19 марта. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в ответ на анекдот президента Белоруссии Александра Лукашенко предложил ему встретиться на границе двух стран и вместе выпить за здоровье россиян и белорусов.

Лидер ЛДПР предложил белорусскому президенту встретится на российско-белорусской границе и устроить застолье.

«Я так понял из последнего вашего анекдота про меня, что вы хотите выпить со мной. Наш губернатор (губернатор Смоленской области и представитель ЛДПР Алексей Островский. — Прим. ФАН) накроет нам стол, мы с вами посидим, выпьем по 50 грамм русской водки, по 50 грамм зубровки за здоровье русских и белорусов, хорошо посидим и разъедемся», — заявил Жириновский.

По словам российского политика, если надо, «то там же и организуем баньку».

Напомним, что ранее Лукашенко рассказал анекдот о Жириновском, коронавирусе и водке. Белорусский президент рассказал эту «быль» в ответ на критику Жириновского «традиционных» методов лечения вируса, которыми недавно поделился Лукашенко. Российский политик отмечал, что такие методы устарели и используются лишь в деревнях при отсутствии медикаментов. По его мнению, вирус надо лечить исключительно лекарствами.

Ранее президент Белоруссии называл закрытие границ соседними государствами «глупостью несусветной», передает «Газета.ру». Лукашенко также назвал сложившуюся ситуацию «коронавирусным психозом».

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».