На Украине возросло число жертв коронавируса

Киев, 19 марта. Минздрав Украины подтвердил рост числа жертв заболевания новым типом коронавируса COVID-19.

По данным ведомства, передает «Газета.ру», в Ивано-Франковске скончалась женщина. В Минздраве добавили, что погибшая долго пыталась лечиться сама и слишком поздно обратилась в больницу. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Таким образом, на Украине к 19 марта подтверждены три летальных случая. Число инфицированных достигло 21 случай.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавируса, передавал «Взгляд». В мире от заболевания, впервые зафиксированного в китайской провинции Хубэй, скончались уже более девяти тысяч человек, свыше 229 тысяч заразились.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил ранее, что Киев намерен помочь вернуться в страну всем украинцам, которые изъявили такое желание после начала эпидемии коронавируса. По его словам, гражданам необходимо зарегистрироваться в электронной системе «Друг» и обратиться за помощью в дипучреждения. Однако на деле украинцы испытывают трудности при возвращении домой. Наиболее тяжелая ситуация сложилась на границе с Польшей. По словам экспертов RT, большая часть этого потока — люди, которые из-за карантинных мер потеряли работу в Европе.