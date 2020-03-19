Глава СК РФ поручил провести процессуальные действия по делу о гибели летчика Филипова

Москва, 19 марта. Председатель Следственного комитета (СК) Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести процессуальные действия по делу о смерти летчика Романа Филипова в Сирии в связи с обнаружением места его гибели, сообщает представитель СК Светлана Петренко.

Напомним, что недавно телеканал «Россия 1» показал сюжет Евгения Поддубного об обнаружении места гибели летчика Романа Филипова в сирийской провинции Идлиб.

«Учитывая полученную журналистом значимую для следствия информацию, председатель СК РФ дал поручение следователям в кратчайшие сроки произвести все необходимые процессуальные следственные действия», — сообщила представитель СК.

Отмечается, что расследованием деталей гибели Филипова занимается центральный аппарат Следственного комитета.

Также Александр Бастрыкин подписал указ о награждении военного корреспондента Евгения Поддубного ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

Напомним, что российский летчик Роман Филипов погиб в феврале 2018 года во время облета Идлибской зоны деэскалации. Его самолет был сбит террористами, летчик катапультировался и приземлился на территорию боевиков. Во время неравного боя с террористами, при их приближении на минимальное расстояние, Филипов подорвал себя гранатой. Роману Филипову был посмертно удостоен звания Героя России.

Как сообщает «Газета.ру», после гибели Филипова в России открыли уголовное дело об убийстве. Обвиняемыми по нему проходят сирийские боевики Тарек Сохта, его двоюродный брат Амер и Мурад Джума Шрейб. Они были объявлены в международный розыск.