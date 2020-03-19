WSJ сообщила о готовящихся новых санкциях США против РФ

Вашингтон, 19 марта. Американские власти рассматривают возможность введения нового пакета антироссийских санкций в попытке стабилизировать ситуацию на рынке нефти. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Белый дом намерен добиться от Саудовской Аравии возвращения к прежнему уровню добычи нефти. Для этого будут задействованы дипломатические каналы на уровне Госдепартамента и Совета национальной безопасности Белого дома.

Также администрация президента США Дональда Трампа не исключает введение нового пакета антироссийских санкций. Издание не уточняет, чем именно могут быть спровоцированы ограничительные меры и каких сфер они коснутся.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон может вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке «в надлежащее время».

На прошлой неделе цены на нефть резко упали на фоне новостей, что странам ОПЕК+ по итогами переговоров в Вене не удалось договориться о дополнительном сокращении добычи сырья в условиях падения спроса из-за коронавирусной инфекции. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне подорожала на пять процентов — до 26,11 долларов за баррель. В среду цена за нефть этого сорта была ниже 25 долларов за баррель — 24,52 доллара.