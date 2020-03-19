Минздрав советует россиянам не переедать при самоизоляции

Москва, 19 марта. Россиянам, перешедшие на работу из дома или принявшим решение о самоизоляции, желательно сократить калорийность продуктов в среднем на 200–300 ккал в сутки, чтобы не набрать лишний вес, заявил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

Диетолог напомнил об опасности для фигуры снижение физической активности из-за перехода на удаленную работу. Тутельян добавил, что 200–300 ккал — это, к примеру, бутерброд с колбасой или двойная порция салата с майонезом, передают «Известия».

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин отметил, что продуктовые наборы, которые можно было увидеть в тележках в супермаркетах, говорят о том, что многие россияне садятся на «очень рискованную углеводную диету».

При этом эксперты не советуют садиться на жесткие диеты и не паниковать из-за угрозы набрать лишний вес: в таком случае вырабатываться гормон кортизол, который способствует большему накоплению жира.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавируса, передавал RT. В мире от заболевания, впервые зафиксированного в китайской провинции Хубэй, скончались уже более девяти тысяч человек, свыше 229 тысяч заразились.

По всей России введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, передавала «Газета.ру». Власти всех 85 российских регионов приняли такое решение в связи с непрекращающимся распространением вируса по территории страны. В РФ отменены или перенесены все спортивные и другие массовые мероприятия, а образовательные учреждения — школы, вузы, колледжи — перешли на дистанционное обучение.

Тем временем в России увеличилось общее количество инфицированных коронавирусом более чем на 50 человек. За последние сутки в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции у граждан РФ в 23 регионах. Больше всего случаев — в Москве.