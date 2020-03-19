Западные активисты требуют от НАТО отменить учения у границ РФ из-за коронавируса

Москва, 19 марта. Ранее стало известно, что Пентагон сократил расходы на военные учения Defender Europe 2020 из-за эпидемии коронавируса. Западные активисты требуют вовсе отменить военные учения, а сэкономленные деньги направить на поддержку здравоохранения, сообщает Morning Star.

Британская организация «Остановите войну» призвала членов НАТО отменить «опасные и безответственные» военные учения у российских границ из-за эпидемии коронавируса. Напомним, что США планировали задействовать на учениях свой крупнейший контингент на территории Европы за последнюю четверть века. Тем не менее, из-за обострения ситуации с распространением коронавируса, Министерство обороны США заявило о значительном сокращении программы учений. Активисты настаивают на том, чтобы Defender Europe был отменен вовсе. По их мнению, деньги с учений рациональнее потратить на борьбу с бушующим заболеванием.

Согласно информации из Вашингтона, почти 20 тыс. военнослужащих из 37 тыс., которые должны были участвовать в учениях, останутся дома. Однако отработка маневров все же состоится, в том числе и артиллерийская часть. Учения должны были проходить с января по май текущего года.

Великобритания намеревалась задействовать на учениях 2,6 тыс. солдат, потратив на это более 340 млн долларов. Активисты из «Остановите войну» требуют, чтобы Лондон потратил эти средства на поддержание благосостояния населения, так как распространение коронавируса делает будущее многих британцев неопределенным.

«Эти учения не только усиливают напряженность в отношениях между РФ и НАТО, но и в момент нынешней глобальной пандемии угрожают жизни военных и местных жителей», — заявляют активисты.

Активисты из другой организации «Кампания за ядерное разоружение» и вовсе назвали Defender Europe «нашествием на Европу 30 тыс. военнослужащих США». По их мнению, подобные учения являются провокацией, а также ставят под угрозу страны, где будет проходить подготовка.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что если НАТО позволит РФ стать частью общего геополитического пространства, то это будет «стратегической ошибкой». По его мнению, альянсу не стоит отходить от своего курса и проявлять пассивность, якобы подогревающую «российскую агрессию», передает «Газета.ру».

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.