Силуанов назвал меры по стабилизации курса рубля

Москва, 19 марта. Решение Центробанка РФ продать валюту на рынке позволит стабилизировать курс рубля, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Это решение как раз позволит больше осуществлять операций по продаже валюты на валютной бирже, и это позволит стабилизировать курс рубля по отношению к другим валютам», — сказал глава Минфина РФ в интервью телеканалу «Россия-1».

Накануне правительство России и Центробанк объявили о введении ряда мер для обеспечения финансовой стабильности в РФ на фоне пандемии коронавируса. Регулятор взял на себя обязательства продолжить обеспечение рынков необходимой рублевой и валютной ликвидностью, а также использовать способы адаптации финансовых организаций к изменяющимся рыночным условиям. Также будут приняты меры по обеспечению социальной защиты населения и сбалансированности региональных бюджетов.

Ранее главный экономист Института финансовых рынков и управления Михаил Беляев предупредил россиян о неминуемом повышении цен, которое произойдет из-за ослабления курса рубля по отношению к доллару.