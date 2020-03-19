Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса

Рим, 19 марта. Число жертв пандемии коронавируса в Италии возросло на 427 за сутки. Таким образом, в этой стране из-за COVID-19 скончались больше человек, чем в Китае.

Как сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Борелли, 19 марта общее количество скончавшихся достигло 3 405. В Китае, напомним, от нового типа коронавируса скончались 3 245 человек.

Кроме того, за сутки было выявлено рекордного количество заразившихся — 4,5 тысячи. Выздоровели, по словам Борелли, за сутки 415 человек (4 440 в общей сложности).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавируса, передавал RT. В мире от заболевания, впервые зафиксированного в китайской провинции Хубэй, скончались уже более девяти тысяч человек, свыше 229 тысяч заразились.

Согласно статистике ВОЗ, смертность от COVID-19 распределяется следующим образом: от 0,2% для людей младше 39 лет до 14,8% для тех, кому уже за 80. Как передавала «Газета.ру», эти цифры также объясняют аномально быстрое распространение заболевания и высокую смертность в Италии — 5% в сравнении с 3,4% по всему миру. Население этой страны всегда считали «самой старой нацией в Европе». Только два жителя Италии скончались в среднем возрасте: 39-летний мужчина с психическими заболеваниями, диабетом и ожирением и 39-летняя женщина с ранее выявленным онкологическим заболеванием.