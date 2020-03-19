Академик Малеев назвал главную ошибку скончавшейся пациентки с коронавирусом

Москва, 19 марта. Скончавшаяся в Москве пациентка с коронавирусом является доказательством необходимости карантина и самоизоляции, заявил специалист инфекционной клинической больницы № 2, академик Виктор Малеев.

Врач сообщил, что у 79-летней пациентки был ряд хронических заболеваний, которые осложнили течение болезни.

«Эта пациентка, кстати, яркий пример того, зачем нужны самоизоляция и карантин. Она ведь не сообщала, что была где-то за рубежом. Судя по всему, у нее в доме произошел контакт с теми, кто приехал из Гоа, из Индии. Кто-то к ней в гости пришел — тот, кого вовремя не изолировали», — отметил академик в интервью РИА Новости.

Главной ошибкой скончавшейся пациентки стало то, что она слишком поздно обратилась за помощью — два дня она проходила лечение в частной клинике, после чего ее доставили в инфекционную больницу №2.

«Мы у нее диагностировали COVID-19, начали лечение, но у пациентки уже пошли осложнения хронических заболеваний», — добавил Малеев.

По данным оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, женщина скончалась от пневмонии на фоне сопутствующих патологий, в том числе ишемической болезни сердца, атеросклероза коронарных сосудов, мочекаменной болезни. Специалисты установили круг людей, которые контактировали с пожилой женщиной. В штабе подчеркнули, что инфекционные заболевания тяжело переносят люди старше 60 лет.

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Инфекция стала распространяться по всему миру, дошла и до России. Число заболевших COVID-19 в РФ составляет 199 человек. К настоящему моменту в России было проведено более 122 тысяч исследований на коронавирус. В четверг стало известно, что российским ученым из ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России удалось расшифровать полный геном коронавируса SARS-CoV-2.

В Китае заявили, что причиной появления коронавируса нового типа могли стать разработки США. Бывший эксперт ООН по бактериологическому и химическому оружию Игорь Никулин также отметил, что вирус появился в секретной лаборатории Пентагона еще пять лет назад.