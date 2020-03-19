Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу доцента Соколова

Москва, 19 марта. Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Об этом сообщил адвокат Соколова Александр Почуев.

«Генпрокуратура утвердила обвинительный акт по делу историка Соколова», — сообщил Почуев.

По словам адвоката, следствие не установило особой жестокости и надругательств над телом. Кроме того, были опровергнуты обвинения в истязаниях других якобы жертв.

В обвинительном акте отмечается, что убийство было совершено в ходе бытового конфликта на почве ревности, доцент Соколов не находился в состоянии необходимой обороны.

В ноябре прошлого года Соколова обнаружили в реке Мойка, историк упал в водоем, пытаясь избавиться от фрагментов женского тела. В квартире у историка нашли расчлененные останки 24-летней аспирантки, с которой у преподавателя были романтические отношения. Впоследствии Соколов признал свою вину.

Эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, проводившие психолого-психиатрическую экспертизу, установили, что Соколов был вменяем. Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконное приобретение и хранение оружия».