Сирия, 20 марта. Участились случаи дезертирства курдских боевиков в Сирии и Ираке. Два турецких военнослужащих погибли в результате взрывов на юге Идлиба. Члены SDF**** задерживают детей с целью насильственной вербовки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись нападению неизвестных у города Меядин в Дейр-эз-Зоре; направили подкрепления на север Ракки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: вступила в вооруженное противостояние с САА в Западном Идлибе.

ВС Турции и протурецкие силы: перебросили в Сирию три военных конвоя; сообщили о размещении опорного пункта у деревни Аль-Джина на западе Алеппо; нейтрализовали трех террористов РПК в зоне операции «Источник мира»; понесли потери в результате взрывов двух СВУ на юге Идлиба; заявили о дезертирстве курдских боевиков в Сирии и Ираке.

Курдские вооруженные группировки: оказались под ударом ВС Турции и их союзников на севере Алеппо; подозреваются в организации взрывов в населенном пункте Тель-Халаф в Хасаке и в городе Азаз в Алеппо; потеряли одного из своих членов во время налета неизвестных в городе Шхиль в Дейр-эз-Зоре; задержали 14-летнего подростка в Хасаке с целью насильственной вербовки.

Международная коалиция: провела разведывательные вылеты в восточной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Информагентство SANA News сообщает о том, что в районе Тель-Рифата на севере провинции вновь наблюдались вооруженные стычки между курдскими бандгруппами и поддерживаемыми Анкарой силами. Союзники Турции вели огонь по населенным пунктам Мараназ, Аль-Маликия и Аль-Алкамия. В результате обстрела пострадали жилые районы этих городов, однако жертв среди мирных жителей удалось избежать.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал о вылазке неизвестных в городе Джандарис в Африне. Налетчики застрелили сирийца, который прибыл из Идлиба в числе беженцев. О том, какая из группировок стоит за организацией нападения, не было установлено.

Поступила информация о размещении еще одного военного объекта ВС Турции в Западном Алеппо. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (Sydocs), новый опорный пункт турецкой армии будет установлен на окраине поселения Аль-Джина.

Вечером прогремел взрыв в городе Азаз, который находится под контролем союзников Турции. В его организации обвинялись курдские боевики, осуществляющие подпольную деятельность в составе группировки «Силы освобождения Африна».

Провинция Дейр-эз-Зор

В минувшие сутки произошло нападение неизвестных в районе города Меядин. Twitter-канал (ogn55) передавал, что вылазка обернулась гибелью двух военных правительственных сил. В организации атаки подозревают подпольные группы «Исламского государства»1, которые, как полагают многие военные эксперты, координируют свою деятельность с силами международной коалиции США из района Ат-Танфа.

Поступали данные о работе ВВС западного альянса в центральной части региона. По информации медиапортала Masar Press Agency, вылеты носили разведывательный характер. Предполагается, что их целью являлось выявление «спящих ячеек» ИГ1.

Во второй половине дня один из курдских боевиков был убит в городе Шхиль. Как передавал новостной портал Euphrates Post, член «Демократических сил Сирии»**** (SDF) — Нуваф Акля Хамад Али — был застрелен неизвестными. После этого в населенном пункте развернулись стычки между членами группировки и местным населением.

Провинция Идлиб

Накануне вспыхнули столкновения между исламистами вооруженной оппозиции и правительственными войсками западнее Маарет ан-Нумана. Twitter-канал (step_agency) заявлял о вооруженном противостоянии в горном районе Аз-Завия поблизости от деревни Аль-Бара. Также фиксировались перестрелки у поселения Ан-Наджия. В ходе боев обе стороны понесли потери как в живой силе, так и в военной технике.

Поступила информация о передислокации в САР сразу трех военных конвоев турецких вооруженных сил. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), около 90 военных автомобилей и сотня военнослужащих были переброшены в Идлиб через пункт пропуска «Кафр-Лясин».

Позднее стало известно, что на пути следования турецкого конвоя юге провинции детонировали два СВУ. Инцидент произошел у населенного пункта Мухамбаль. Сразу за взрывами последовало нападение неизвестных боевиков. Telegram-канал (directorate4) передавал, что в район боевых действий тут же были переброшены подкрепления Турции и выступающих на ее стороне группировок «Сирийская национальная армия» и «Хайят Тахрир аш-Шам». Также на месте были замечены ударные дроны. Военный источник в сети Telegram (warjournal) сообщал о гибели двух турецких солдат. По неподтвержденным данным, к совершению налета могут иметь отношение джихадисты «Хуррас Ад-Дин» (формирование связанное с запрещенной в РФ «Аль-Каидой»1*).

Позднее членов бандформирования также обвинили в причастности к похищению шести гражданских активистов.

Провинция Ракка

На север провинции накануне были переброшены дополнительные силы Сирийской арабской армии (САА), передавал на своей странице в Twitter военный источник (NotWoofers). Прибывшие части расположились поблизости от города Айн-Исса недалеко от линии разграничения между курдскими бандгруппами и формированиями, поддерживаемыми Турцией.

Курдские боевики предприняли попытку организовать вылазку в зоне операции «Источник мира». В соответствии с данными, представленными Министерством национальной обороны Турции, трех членов Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG), турецким военнослужащим удалось нейтрализовать.

Провинция Хасака

Информагентство Syrian Network for Human Rights сообщало о детонации автомобиля населенном пункте Тель-Халаф поблизости от города Рас аль-Айн. В результате взрыва погибли как минимум три члена союзных Турции группировок. В минировании транспортного средства подозреваются курдские боевики, в оккупации которых этот район находился до октября прошлого года. Как известно, Рас аль-Айн и его окрестности перешли под контроль протурецких сил в ходе операции «Источник мира».

Военный источник в сети Telegram (rybar) сообщал о возобновлении принудительной мобилизации в зонах оккупации курдских боевиков. 14-летний мальчик был задержан в городе Ад-Дербасия и направлен в один из тренировочных лагерей. Родители подростка попытались вступиться за него, однако преуспеть в этом им не удалось. Как известно, попадающие на фронт в условиях насильственной вербовки сирийцы как правило спасаются бегством.

Данные о росте числа дезертиров в рядах курдских бандгрупп опубликовало Минобороны Турции. Появилась информация о бегстве троих членов РПК или YPG из Ирака и Сирии на территорию турецких провинций Ширнак и Мардин.

1 Организация запрещена на территории РФ.