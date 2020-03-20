Запад плодит фейки о России на фоне пандемии. Колонка Голоса Мордора

Паузы в информационной войне никто не объявлял. Оно и понятно – ставки слишком высоки. И даже в условиях эпидемии коронавируса, когда вокруг творится черт знает что, границы перекрыты, умирают люди, а во многих странах объявлен карантин – у этих замечательных ребят находится минутка вспомнить о России и бросить в нее камень.

Оказывается, Россия в этот сложный для коллективного Запада момент совершила очередное гнусное преступление – устроила кампанию по дезинформации на тему эпидемии коронавируса. Как всегда, чтобы «посеять сомнения» и даже спровоцировать панику. Извечная классика.

Все это напоминает ситуацию, когда у кого-то дома пожар и хозяин дома вместо того, чтобы тушить свой дом, бегает вокруг него и кричит «Не верьте моему соседу, у меня никакого пожара нет!». Подобная тактика от пожара помогает не очень. Да и соседу верить все в общем-то продолжают, потому что прекрасно видят, как из окон горящего дома вырываются языки пламени и клубы дыма. Тогда для чего это все? Только для того, чтобы подгадить своему соседу, даже в тех условиях, когда в твоем доме вот вот начнут рушиться несущие балки? Нет, не только. Подобные обвинения носят и достаточно рациональный характер, по крайней мере по мнению тех, кто их выдвигает – в условиях, когда правительства пасуют перед эпидемией и в растерянности не знают, какие меры предпринять, необходимо что-то вбросить, чтобы отвлечь внимание своих граждан от более насущных проблем. А тема «российской угрозы и вмешательства» за последнее время раскручена очень хорошо и всегда неплохо работала.

Только вот есть одна существенная проблема – Россия и не думает заниматься никакой дезинформацией. Более того – Россия очень сочувствует той же Италии, в которой происходит самая настоящая трагедия. И дело даже не в том, что отношения России и Италии были хорошими, просто это – по-человечески. Россия точно также сочувствовала и Китаю, когда там бушевала эпидемия коронавируса. Кстати в отношении Китая сам коллективный Запад не стеснялся распространять фейки и дезинформацию, да так, что порой это граничило с самым махровым расизмом. Особенно преуспели в этом, разумеется, американские СМИ. Но только вот Китай справился с проблемой, а те, кто распространял про него откровенное вранье – сами оказались по уши в беде. Прям какой-то закон бумеранга.

Российские СМИ писали про то, что происходит на Западе в последнее время только правду. И совершенно не радовались происходящему, хотя бы по той причине, что все мы находимся в одной лодке, ведь это проблема не китайская, не итальянская и не американская. Она – всеобщая. Ученые и врачи всего мира работают день и ночь, чтобы ее решить. Но кому-то очень хочется даже в таких условиях извлечь для себя сомнительную выгоду.

Разумеется, что по серьезному разбираться никто не будет. Обвинили и хватит, этого достаточно. Главное погромче крикнуть, в надежде на то, что поверят. Разбираться уже пробовали и вышло очень неудобно. Буквально на днях пришли новости о том, суд в США закрыл дело в отношении российской компании «Конкорд», которая принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину. Пригожин для западной пропаганды – это такой всемогущий демон во плоти, который выбирает американских президентов, вмешивается в выборы и участвует во всех мировых конфликтах посредством принадлежащей ему частной военной компании. Компанию Пригожина обвиняли именно во «вмешательстве в американские выборы», а суд должен был превратиться в показательную пропагандистскую порку, но все снова пошло не по плану, даже несмотря на то, что был задействован мощнейший юридический и информационный ресурс. А в итоге все закончилось тем, что сам Евгений Пригожин готовит иск к США на 50 миллиардов долларов за незаконное преследование и санкции. Конечно, шансов на то, что процесс он выиграет немного, но сама история будет очень громкой и показательной.

Есть только одна проблема. Вряд ли западные СМИ уделят этой истории столько же внимания, сколько различным фейковым вбросам о том, что Россия «использует эпидемию коронавируса в своих грязных целях».