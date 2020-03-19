Подписчики неоднозначно отреагировали на прайс-лист в Instagram дочери Заворотнюк

Москва, 19 марта. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна начала зарабатывать на рекламе в Instagram на фоне тяжелого заболевания актрисы. Это вызвало противоречивую реакцию интернет-пользователей. Подписчики обратили внимание на возросшую активность ее блога, девушка публикует по несколько записей в день после продолжительного затишья.

Согласно имеющимся данным, дочь актрисы берет 50 тыс. рублей за рекламный пост и 15 тыс. рублей за рекламу в Instagram-stories. Подчеркивается, что данные цифры по меркам сегмента не являются высокими и обусловлены относительно небольшим числом ее подписчиков (почти 95 тыс.).

Пользователи Сети по-разному отреагировали на коммерческую деятельность дочери Заворотнюк. Часть подписчиков сочла ее действия достойными, так как родные актрисы никогда «не попрошайничали» в Интернете. В пользу Анны говорит и тот факт, что она разместила всего лишь один рекламный пост.

«Достойная семья. Не собирают деньги СМСками, не попрошайничают. Стараются заработать как могут», — пишет один из пользователей Сети «Дочка правильно делает. Помимо всего напоминает о матери», — комментирует пользователь с ником Mr Oldman.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал прайс-лист девушки. Недовольные подписчики ссылаются на полное отсутствие подтвержденной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк. Были и те, кто назвал Анну «аферистской», намекая на слухи, что болезнь актрисы могла быть полностью выдумана для отклонения от уплаты долгов.

«Покажите мне Заворотнюк и я поверю. С начала ее болезни нет ни одного фото, неизвестно где она лечится, одни домыслы и слухи. Ее даже судебные приставы найти не могут, чтобы вручить иск об уплате долга», — пишет один из возмущенных интернет-пользователей.

Напомним, что о проблемах со здоровьем у Анастасии Заворотнюк стало известно в сентябре прошлого года. Ее родные подтвердили наличие тяжелой болезни, однако не стали раскрывать диагноз.

Недавно Анна Заворотнюк опубликовала архивные фото матери и бабушки, признавшись что именно эти женщины являются для нее воплощением красоты. Подписчики отметили, насколько похожи между собой представительницы трех поколений.