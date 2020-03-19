В США могут повториться Великая депрессия и Лос-Анджелесский бунт

За последние несколько дней коронавирус успел вызвать всеобщую панику. Кто-то скупает продукты, кто-то — медикаменты, кто-то — туалетную бумагу, а в США, помимо этого, наблюдаются очереди в оружейные магазины. Но не спешите называть американцев параноиками — история не раз учила их тому, что дом, забитый припасами, полезен лишь в том случае, если от него можно отогнать вооруженных грабителей.

Есть прямая связь между уровнем жизни и уровнем преступности — чем выше первый, тем ниже второй, а чем ниже уровень жизни, тем выше вероятность того, что у вашего соседа возникнет желание присвоить что-нибудь из вашей собственности. И это особенно актуально, если в стране, где вы живете, разрешено практически свободное владение оружием. А в США, напомним, можно владеть любым видом огнестрельного оружия, вплоть до пулемета. Именно по этой причине американцы массово скупают оружие и боеприпасы сейчас. У большинства из них нет никакой веры в то, что их защитит государство. Скорее, наоборот — подавляющее большинство американцев уверены, что в случае чрезвычайной ситуации власти будут ограничивать их свободы и подавлять их права.

О неверии американцев в свое государство стоит сказать отдельно. Почти 100 лет назад в США разразилась Великая депрессия — самый продолжительный экономический кризис в истории Америки. Этот период был отмечен не только самым высоким уровнем безработицы и самым низким падением уровня жизни, но и самым резким ужесточением уголовного законодательства за всю историю США. В этот период власти Америки не только подавляли выступления рабочих при помощи армии и национальной гвардии, но и практически в автоматическом режиме отправляли за решетку каждого, кто хотя бы попадал под подозрение в противоправной деятельности. С одной стороны, это позволило предотвратить вспышку преступности, с другой стороны — Великая депрессия навсегда закрепила в сознании американцев образ государства как первичной угрозы в условиях экономического кризиса.

Однако государство — не единственная опасность, которая подстерегает добропорядочного американца в современных США. Для лучшего понимания стоит вспомнить так называемые «городские войны», которые развязались на почве межнациональной розни на территории Лос-Анджелеса в 1992 году. В ходе массовой акции гражданского неповиновения к этническим бандам города очень быстро пришло понимание, что массовые беспорядки — это идеальное прикрытие для грабежа и разбоя. До сегодняшнего дня нет точных данных, сколько человек и объектов собственности тогда подверглись грабежу. Но известно, что в некоторых случаях эмигранты из Кореи эффективно организовывали оборону своих домов и магазинов, используя легально приобретенное оружие. Их поведение и надежда исключительно на свои силы полностью соответствует американскому менталитету.

Еще одним фактором, повышающим сегодня риск нестабильности в американском обществе, является постоянно растущий запрос на социальную справедливость. Еще в 2008 году на пике кризиса раздавались призывы отдать банкиров под суд за их бездумную финансовую политику. За прошедшие 12 лет в США сократился средний класс, разрыв между беднейшими и богатейшими группами населения достиг просто космических масштабов, а этнические меньшинства были окончательно маргинализированы. В этой ситуации очередной экономический спад может привести к тому, что американцы будут грабить не друг друга, а именно тех, кого они считают виноватыми в своих бедах.