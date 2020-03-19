Эксперты заверили: предательства элит в России не будет. ФАН-ТВ

Более ста лет назад в царской России произошло то, чего никто не ждал. Все приближенные к власти ведомства: от флота до церкви — отвернулись от идеи самодержавия. Может ли революционная ситуация и предательство элит повториться сегодня? Ответ искали на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Тема Февральской революции 1917 года и сегодня остается актуальной.

«Та реальность политическая, социальная — это продукт 1917 и 1991 годов. Вот две опорные точки, на которых строится сейчас наше общество, с моей точки зрения», — высказал мнение доцент истории и философии СПбГАСУ Евгений Гурьев.

Эксперты по-разному трактуют историческое событие. Кто-то говорит, что никакого предательства элит не было, а виноваты капиталисты. Кто-то, что Россию предал Николай II. Была версия, что элиты ни при чем, а революцию устроил сам народ. Высказывались даже очень смелые заявления.

«Я считаю, что сволочь царь был. Но почему он в войну вошел? Совсем не потому, что он был такой идиот. Хотя он был, конечно, идиот. А потому, что за ним стоял крупный капитал к тому времени», — убежден зампредседателя ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

Горбачев, как ни странно, стал одной из ключевых фигур дискуссии. Онлайн-пользователям, наблюдавшим за трансляцией, было интересно: как последний генсек ЦК КПСС соотносится с последним императором Российской империи?

«Николай считал, что все, к чему он прикасается, обязательно обернется крахом. Горбачев, напротив, человек, который считал и считает себя, выражаясь футбольным языком, куражным», — заявил доктор исторических наук Александр Пученков.

Единственное, в чем сошлись все эксперты — предательство элит в современной России вряд ли возможно.