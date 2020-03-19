Москва, 19 марта. Шведская компания IKEA закрывает магазины по всему миру из-за пандемии коронавируса. В России магазины пока работают в обычном режиме, сообщает пресс-служба материнской компании Ingka.

Закрываются все магазины в США, Великобритании, Ирландии, Канаде, Германии, Франции, Португалии, Польше, Нидерландах, Бельгии, Дании и Индии на неопределенный срок. В Австрии магазины закрыты до 23 марта, в Чехии — до 24 марта, в Италии — до 25 марта, в Словакии и Испании — до 29 марта, а в Швейцарии — до 19 апреля.

В Венгрии магазины пока работают, но будут закрываться значительно раньше обычного: в 15.00 по местному времени. Зато в Китае, ставшем эпицентром пандемии, магазины наоборот начинают вновь открываться. Не сегодняшний день открытие отложили только в Ухани.

В России все магазины будут работать в обычном режиме. На официальном сайте магазина 19 марта было опубликовано обращение к покупателям, в котором им советуют пользоваться онлайн-покупками, а не посещать торговые площади.

«Когда есть опасность здоровью, в самом деле, лучше поберечься. И хотя наши магазины по-прежнему открыты, мы все же рекомендуем вам оставаться дома!» — говорится в сообщении на сайте.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавируса, передавала «Газета.ру». В мире от заболевания, впервые зафиксированного в китайской провинции Хубэй, скончались уже более девяти тысяч человек, свыше 229 тысяч заразились.

Власти РФ приняли комплекс мер, направленный на недопущение распространения заболевания. Приостановлено пассажирское сообщение с рядом государств, в особенности с теми, где установилась опасная эпидемиологическая обстановка. Во всех 85 субъектах России ввели режим повышенной готовности, передавал «Мир 24».

В Китае ситуация с пандемией стала налаживаться, эпицентр заболевания переместился в Европу. Сейчас наиболее опасная ситуация наблюдается в Италии. Как передавал RT, число смертей из-за коронавирусной инфекции здесь в четверг достигло 3405. Таким образом, в этой стране из-за COVID-19 скончались больше человек, чем в Китае, где число погибших составило 3245. За стуки здесь умерли 427 человек.