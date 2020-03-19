Сербия закрывает границы на въезд и отменяет междугороднее сообщение

Белград, 19 марта. Президент Сербии Александр Вучич объявил о полном закрытии государственных границ страны на въезд.

«С завтрашнего дня закрываются все пограничные переходы для авиа-, авто- и ж/д транспорта. Исключение составляют грузовые автомобили», — сообщил Вучич во время пресс-конференции 19 марта.

Также в Сербии ужесточат комендантский час. На данный момент ограничения действуют с 20.00 до 05.00 по местному времени.

«Мы также с завтрашнего дня ужесточим комендантский час, он будет больше, об этом сообщим позднее», — отметил глава государства.

Помимо этого, сербские власти с полудня 20 марта останавливают междугородное автобусное сообщение в стране. Напомним, что Сербия уже закрыла авиасообщение с другими государствами. В стране ввели режим чрезвычайного положения сроком на 90 дней.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Александр Вучич запретил жителям Сербии старше 65 лет выходить на улицу из-за коронавируса.

Согласно последним данным, в Сербии зарегистрированы 103 инфицированных коронавирусом, 6 находятся в тяжелом состоянии.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».