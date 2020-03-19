Политолог Джаралла назвал единственную цель киевского «марша на Крым»

Москва, 19 марта. Целью готовящегося в Киеве так называемого «марша на Крым» являются исключительно деньги, считает политический эксперт Владимир Джаралла.

«Цель этих людей очень простая – деньги. Эти люди на протяжении всех лет пребывания Крыма в составе Украины прибегали к политике шантажа», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Джаралла напомнил, что Киев и прежде выдвигал скандальные и невыполнимые требования, грозил крымчанам неким «наказанием». Однако в итоге все сводилось к тому, что организаторы подобных акций шли на переговоры.

«Украина на себе убедилась в том, что это такое – иметь подобных нахлебников. При правлении Петра Порошенко они были на плаву, и сумели подстроиться к западной системе, получить еще оттуда финансирование», — добавил политолог.

По словам Джараллы, теперь на Украине «ветра подули в другую сторону»: бюджет государства «в дырах», финансирование подобных «активистов» сокращается.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «марш на Крым», готовящийся организацией «Меджлис1 крымско-татарского народа», признанной экстремистской и запрещенной в России, является провокацией. Лидер организации Рефат Чубаров еще в начале декабря объявил о шествии на Крым. Он заявлял, что речь идет о якобы «мирной акции», но и не исключал «силовой вариант прорыва». Планируется, что участники «марша» пересекут границу полуострова на пункте пропуска «Чонгар».

1 Организация запрещена на территории РФ.