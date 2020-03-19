Мужчина с ножом и битой нападает на людей в Клину. ФАН-ТВ

В подмосковном Клину неадекватный мужчина напал на ребенка, а также кидался на людей с ножом и битой. Инцидент произошел в одном из дворов города. По информации ФАН, злоумышленника зовут Виталий Обжелянов, он бывший ученик коррекционный школы. У него есть судимость за причинение тяжкого вреда здоровью. По словам очевидцев, отец пострадавшего ребенка обратился в полицию. Приехавшие на место правоохранители долго не могли задержать нарушителя порядка, так как мужчина забаррикадировал вход в квартиру.