Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 19 марта по состоянию на 22.00

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к исходу дня в Идлибе, как борются в Сирии с коронавирусом и что нового в арабской республике.

Большой Идлиб

Нападение на турецкий конвой

За утро в Идлиб вошло три военных колонны Вооруженных сил Турции. В деревне Аль-Джина на западе провинции Алеппо турецкие военные разворачивают еще один опорный пункт.

В районе 13 часов военный патруль Турции в районе населенного пункта Мухамбель на трассе М4 подорвался на мине - одна машина была выведена из строя. В результате подрыва турецкого конвоя в н.п.Мухамбель погибло трое турецких военнослужащих.

Турецкие военнослужащие открыли огонь по окрестностям, вызвав подкрепления как со стороны ВС Турции, так и группировок боевиков - территористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Национального фронта освобождения» оцепили район. Сперва были выдвинуты обвинения в адрес сирийской ветви «Аль-Каиды»1 - группировки «Хурас ад-Дин» - но группировка отвергла обвинения. Аккаунты идлибских боевиков в социальных сетях обвиняют во всем «сирийский режим».

В соцсетях начали раскручивать тему того, что таким образом Турция «восстанавливает» февральские потери, часть которых тогда была сокрыта для успокаивания публики.

Сейчас же подрыв СВУ и заявление о гибели турецких военнослужащих даёт руководству Турции карт-бланш на проведение мини-КТО в Идлибе для восстановления репутационных потерь и подтверждения «приверженности московским договорённостям».

Нарушения режима прекращения огня

Боевики заявили о пресеченной вылазке со стороны правительственных сил под городом Аль-Бара, утверждая, что сирийцы потеряли свыше 10 человек убитыми и ранеными. Стычки на фронте к югу от Аль-Бары продолжаются весь день.

Также боевики обвиняют правительственные войска в артиллерийских обстрелах деревни Аль-Наджия на западе провинции Идлиб — в частности, по турецкому патрулю, который разворачивал там опорный пункт. Расположенная в окрестностях города Эриха турецкая артиллерия в ответ обстреляла позиции Сирийской Арабской Армии на юге провинции Идлиб.

Заевфратье

Минобороны Турции объявило о «ликвидации 3 боевиков РПК», как турки именуют все СДС, в окрестностях Айн Иссы на трассе М4 в провинции Ракка.

США провело патрулирование возле Аль-Маликии в провинции Хасеке.

Информационное агентство «Зейтун» заявляет, что СДС продолжает вербовку несовершеннолетних в Заевфратье, несмотря на подписанное соглашение с ООН в прошлом году, которое прямо это запрещает. Ссылаясь на сведения ресурса «Аль-Хабур», авторы статьи утверждают, что вчера отряды СДС похитили четырнадцатилетнего подростка-бедуина Али Махмуда аль-Хасана в городе Ад-Дарбасия на севере провинции Хасеке. Парня отвезли в центр принудительной мобилизации. Вернуть ребёнка родителям СДС отказались.

В деревне Дарнаж на востоке провинции Дейр эз-Зор был убит один боец СДС, а его машина сожжена.

В городе Хаджин в собственном доме неизвестными убита местная жительница Камар аль-Хусейн.

Северная Сирия

В городе Аазаз произошёл теракт — возле развязки Аль-Джамаль на дороге Аль-Харир взорвался автомобиль. В месте теракта расположено много торговых лавок и блокпост военной полиции СНА. Два местных жителя погибло, 18 ранено, в том числе 10 детей.

حلب



أنباء أولية عن وقوع ضحايا بين المدنيين جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من دوار الجمال في مدينة اعزاز بريف حلب pic.twitter.com/xfolHpFAGo — وائل (@39VaLuhjC4NzLAm) March 19, 2020

В Джандересе неизвестные застрелили юношу из Маарет ан-Нуумана.

В Эль-Бабе неизвестные застрелили местного жителя Омара Хамида Наджаза. Начались стычки с полицией.

Центральная и Южная Сирия

Вчера вечером спящие ячейки боевиков напали на позиции правительственных сил в городе Нава в провинции Деръа. В частности, была предпринята попытка штурма зданий политического и военного мухабаратов, а также здания муниципалитета округа.

Старший лейтенант САА Салех Сейф ад-Дин Ибрагим был убит вчера во время стычек на блокпосте н.п. Джалин на западе провинции Деръа.

Гуманитарная обстановка

Беженцы

В лагере беженцев Эль-Гол без должного медицинского осмотра скончался ребёнок.

Коронавирус

Курдская администрация северо-восточной Сирии официально объявила о введении запрета на перемещение на подконтрольных администрации территориях с понедельника.

В подконтрольном турецким «прокси» Аазазе городская администрация издала указ об ограничении занятий в учебных заведениях.

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