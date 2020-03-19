Турецкий депутат обвинил Эрдогана в катастрофе из-за бездействия с эпидемией коронавируса

Анкара, 19 марта. Гаро Пайлан, турецкий депутат от «Демократической партии народов», заявил, что действия руководства республики во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом привели к возникновению «настоящей катастрофы» не только в самой Турции, но и в других странах. Подробности приводит официальный сайт партии.

Политик подверг жесткой критике линию турецких властей на фоне угрозы распространения эпидемии COVID-19, подчеркнув, что Эрдоган не справился с возложенными на него обязанностями. По его словам, Анкара существенно занижает количество заболевших, а профилактические процессы по недопущению увеличения пандемии фактически отсутствуют. Однако главная проблема заключается в том, что люди с достатком получили возможность переждать эпидемию, самоизолироваться, в то время как подавляющее большинство граждан страны вынуждены подвергать себя серьезной опасности из-за необходимости ходить на работу. Им приходится выходить из дома и трудиться, потому что Эрдоган не предоставил им каких-либо льгот и выступил против закрытия предприятий.

Пайлан добавил, что значительный недостаток мер, препятствующих распространению COVID-19, поставил под удар не только Турцию, но и Ливию и Сирию. По его мнению, власти страны «устроили настоящую катастрофу для наших соотечественников в Сирии, Идлибе, Ливии. Турция оказалась в глубоком кризисе». Огромное количество мигрантов вкупе с 8 миллионами безработных только усугубит ужасающую ситуацию в этих странах.Об угрозе масштабного распространении COVID-19 в североафриканском регионе ранее сообщала американская журналистка Линдси Снелл. Она рассказала, что более 70 сирийских радикалов, среди которых был зараженный коронавирусом нового типа, усилиями Турции были переброшены в Ливию.