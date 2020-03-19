Церемония по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны в Берлине отменена

Берлин, 19 марта. Центральная церемония в Берлине по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны, назначенная на 8 мая, отменена из-за пандемии коронавируса, сообщает канцелярия президента ФРГ.

Как передает агентство DPA, на торжественном мероприятии должен был выступить глава государства Франк-Вальтер Штайнмайер перед высокими гостями. Церемония должна была проходить на Площади Республики перед историческим зданием рейхстага.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавируса, передавала «Газета.ру». В мире от заболевания, впервые зафиксированного в китайской провинции Хубэй, скончались уже более девяти тысяч человек, свыше 229 тысяч заразились.

Власти РФ приняли комплекс мер, направленный на недопущение распространения заболевания. Приостановлено пассажирское сообщение с рядом государств, в особенности с теми, где установилась опасная эпидемиологическая обстановка. Во всех 85 субъектах России ввели режим повышенной готовности, передавал RT.

В четверг стало известно, что российские власти расширили список стран ЕС, гражданам которых запрещен въезд из-за коронавируса. Решение было принято в ответ на аналогичные действия, предпринятые странами ЕС. Ранее лидеры стран ЕС договорились запретить въезд в Европу граждан третьих государств из-за пандемии коронавируса. К примеру, Германия ввела ограничения на въезд для жителей Австрии, Дании, Люксембурга, Франции, Швейцарии, Испании и Италии.