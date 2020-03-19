Украинские врачи удрали от прибывшего из Европы пациента с подозрением на коронавирус

Киев, 19 марта. Вернувшийся на родину из Великобритании украинец обвиняет медиков районной больницы города Галич в халатности. Мужчина уверяет, что местные врачи испугались его как потенциального носителя коронавируса, когда узнали, что он прибыл из Европы.

Андрей Марунчак рассказал, что возвращался в страну из Лондона через нидерландский Утрехт и в самолете общался с гражданкой Италии. Уже на Украине, 10 марта, он почувствовал боль в груди и общее ухудшение самочувствия и 13-го числа обратился к врачам.

«В поликлинике в пятницу никого не было, поэтому я спустился в отдел скорой помощи. Стучу в комнату, оттуда вышел один врач и спросил: «Что вы хотите?». Я ответил, что задыхаюсь, и у меня болит в груди. У него первый вопрос: «А вы откуда приехали?». Я ответил, что прилетел из Европы. Услышав это, работники закрыли дверь изнутри, а врач, который вышел, начал от меня убегать», — объяснил Марунчак.

Мужчина добавил, что начал бежать вслед за медиком с просьбами о помощи, но тот, по его словам, продолжил удирать, заявляя, что это работа семейного врача.

Марунчак сказал, что взаимодействовать с ним не побоялась только единственная медсестра. Она решила сделать кардиограмму и измерить температуру, которая оказалась повышенной — 37,5.

Вечером прибывший из Европы пациент был доставлен в инфекционную больницу в Ивано-Франковске, где его встретили медики в защитных костюмах и изолировали. Коронавирус у него не подтвердился.

В четверг, 19 марта, число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 16. Случаи заболевания зарегистрированы в Черновицкой (10), Житомирской (1) Киевской (2) и Донецкой (1) областях и в Киеве (2).

В связи с распространением инфекции президент Украины Владимир Зеленский ввел на всей территории государства карантин.